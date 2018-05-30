Mahrez’e 75 milyon – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’e 75 milyon

    Mahrez’e 75 milyon

    Premier  M.City, gelecek sezonun ilk bombasını patlatıyor.

    Şampiyonu M.City, gelecek sezonun ilk bombasını patlatıyor. İngiliz ekibi, Leicester City'nin Cezayirli yıldızı 'le anlaştı. City'nin bu transfer için 75 milyon pound ödeyeceği öğrenildi.

    1. 30.5.2018
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