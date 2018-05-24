Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Pochettino, 2023'e kadar 'da

    Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da

    kulübü , Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Pochettino, 'da Espanyol ve 'de Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014'te 'ın başına geçmişti.

    Genç isimlerden kurduğu takımına oynattığı etkili futbolla takdir toplayan Pochettino'nun yönetiminde yükselişe geçen Tottenham, 'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamladı.

    1. 24.5.2018 21:09
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