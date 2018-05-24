Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da
İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Pochettino, İspanya'da Espanyol ve İngiltere'de Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014'te Tottenham'ın başına geçmişti.
Genç isimlerden kurduğu takımına oynattığı etkili futbolla takdir toplayan Pochettino'nun yönetiminde yükselişe geçen Tottenham, Premier Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamladı.
- 24.5.2018 21:09
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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