Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Pochettino, İspanya'da Espanyol ve İngiltere'de Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014'te Tottenham'ın başına geçmişti.

Genç isimlerden kurduğu takımına oynattığı etkili futbolla takdir toplayan Pochettino'nun yönetiminde yükselişe geçen Tottenham, Premier Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamladı.