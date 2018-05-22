Unai Emery resmen Arsenal'de – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/unai-emery?id=48e5cff4-d78c-4019-ab03-d0a6f0f0882f" class="" rel="tag">Unai Emery</a> resmen <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'de

    , resmi sitesi üzerinden 'in yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

    'de 'nın yardımcılığını yapan eski orta saha oyuncusu Mikel Arteta, Wenger'in halefi olarak gösteriliyordu. Ancak ekibinin teknik direktör görüşmelerini yürüten İcra Kurulu Başkanı , Futbol İlişkileri Başkanı Raul Sanllehi ve Scout Bölümü Müdür Sven Mislintat tek biri isimde fikir birliğine vardı.

    Birçok teknik adamla yapılan görüşmelerin sonunda yönetimi, Paris St. Germain (PSG) ile sezon sonu sözleşmesini uzatmamaya karar veren İspanyol Teknik Direktör 'yi takımın başına getirmekte karar kıldı. Fransız teknik adam, 'in yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

    1. 23.5.2018 00:58
    2. Güncelleme: 23.5.2018 01:00
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