Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski Arsenal orta saha oyuncusu Mikel Arteta, Wenger'in halefi olarak gösteriliyordu. Ancak Premier Lig ekibinin teknik direktör görüşmelerini yürüten İcra Kurulu Başkanı Ivan Gazidis, Futbol İlişkileri Başkanı Raul Sanllehi ve Scout Bölümü Müdür Sven Mislintat tek biri isimde fikir birliğine vardı.

Birçok teknik adamla yapılan görüşmelerin sonunda Arsenal yönetimi, Paris St. Germain (PSG) ile sezon sonu sözleşmesini uzatmamaya karar veren İspanyol Teknik Direktör Unai Emery'yi takımın başına getirmekte karar kıldı. Fransız teknik adam, Arsenal'in yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.