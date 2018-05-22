Unai Emery resmen Arsenal'de
Unai Emery, resmi sitesi üzerinden Arsenal'in yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski Arsenal orta saha oyuncusu Mikel Arteta, Wenger'in halefi olarak gösteriliyordu. Ancak Premier Lig ekibinin teknik direktör görüşmelerini yürüten İcra Kurulu Başkanı Ivan Gazidis, Futbol İlişkileri Başkanı Raul Sanllehi ve Scout Bölümü Müdür Sven Mislintat tek biri isimde fikir birliğine vardı.
Birçok teknik adamla yapılan görüşmelerin sonunda Arsenal yönetimi, Paris St. Germain (PSG) ile sezon sonu sözleşmesini uzatmamaya karar veren İspanyol Teknik Direktör Unai Emery'yi takımın başına getirmekte karar kıldı. Fransız teknik adam, Arsenal'in yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
- 23.5.2018 00:58
- Güncelleme: 23.5.2018 01:00
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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