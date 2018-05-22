Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery oluyor!

22 yıllık Arsene Wenger döneminin ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Arsenal'in, takımın eski oyuncusu olan ve şimdilerde Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta ile anlaşması bekleniyordu.

Görünen o ki, Arteta ve Arsenal arasında bir anlaşma sağlanamadı.

İlk olarak BBC'nin geçtiği habere göre, Arsenal yönetimi, Unai Emery'de karar kıldı. 46 yaşındaki teknik adam Arsenal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

2014 ve 2016 yılları arasında Sevilla ile üç kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery, son iki sezonda PSG'yi çalıştırdı fakat Fransız ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.

PSG, Emery'nin ardından teknik direktörlük görevine Dortmund'un eski hocası Thomas Tuchel'i getirdi. Tuchel, PSG ile anlaşmadan evvel ismi Arsenal'le anılan teknik direktörler arasında yer alıyordu.

