Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery oluyor! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'in yeni teknik direktörü oluyor!

    Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery oluyor!

    'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna PSG'den ayrılan geliyor. , Unai Emery ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı.

    22 yıllık döneminin ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan 'in, takımın eski oyuncusu olan ve şimdilerde 'de 'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta ile anlaşması bekleniyordu.

    Görünen o ki, Arteta ve Arsenal arasında bir anlaşma sağlanamadı.

    İlk olarak BBC'nin geçtiği habere göre, Arsenal yönetimi, 'de karar kıldı. 46 yaşındaki teknik adam Arsenal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

    2014 ve 2016 yılları arasında Sevilla ile üç kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery, son iki sezonda PSG'yi çalıştırdı fakat Fransız ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.

    PSG, Emery'nin ardından teknik direktörlük görevine Dortmund'un eski hocası 'i getirdi. Tuchel, PSG ile anlaşmadan evvel ismi Arsenal'le anılan teknik direktörler arasında yer alıyordu.

    1. 22.5.2018 00:24
    2. Güncelleme: 22.5.2018 09:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN