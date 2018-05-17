Moyes gitti – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Moyes gitti

    Moyes gitti
    ekiplerinden , teknik direktör David Moyes ile yollarını ayırdı. Moyes kasım ayında Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yerine sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, çıktığı 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
    1. 17.5.2018
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