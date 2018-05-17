Everton’da Big Sam gönderildi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da gönderildi

    <a href="/index/everton?id=f9062aa7-4584-4823-befe-f761a6403b8d" class="" rel="tag">Everton</a>’da <a href="/index/big-sam?id=2fb676bf-9a40-463c-b987-19d3f9012f40" class="" rel="tag">Big Sam</a> gönderildi
    Milli futbolcumuz 'un formasını giydiği 'da beklenen oldu. İngiliz ekibi, teknik direktör () ile yollarını resmen ayırdı. 63 yaşındaki İngiliz hocanın görevine son veren 'ın, Watford'u çalıştıran Portekizli Marco Silva ile temasta olduğu iddia edildi.
    1. 17.5.2018
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