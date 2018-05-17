En iyisi Pep Guardiola – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    En iyisi

    En iyisi Pep Guardiola
    'yi Premier Ligi'nde zafere taşıyan , 'de 2017-2018 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. 47 yaşındaki İspanyol teknik adam, Manchester City'ye bir sezonda en yüksek puanı toplattıran (100), en fazla galibiyet aldıran (32), en fazla gol attıran (106) hoca oldu.
    1. 17.5.2018
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