West Ham'da Moyes dönemi sona erdi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    West Ham'da Moyes dönemi sona erdi

    West Ham'da Moyes dönemi sona erdi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kasım ayında Hırvat teknik adam 'in yerine sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan 'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.

    'ı küme düşme hattından uzaklaştıran 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

    Moyes'le birlikte yardımcıları Alan Irvine, Stuart Pearce ve Billy McKinlay de Londra ekibinden ayrıldı.

    1. 16.5.2018 14:59
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