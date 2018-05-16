West Ham'da Moyes dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kasım ayında Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yerine sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan David Moyes'in görevinden ayrıldığı kaydedildi.
West Ham United'ı küme düşme hattından uzaklaştıran 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
Moyes'le birlikte yardımcıları Alan Irvine, Stuart Pearce ve Billy McKinlay de Londra ekibinden ayrıldı.
- 16.5.2018 14:59
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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