Rooney, ABD yolunda – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Rooney, yolunda

    Rooney, ABD yolunda

    ekiplerinden Everton'da forma giyen 'nin kariyerini 'de sürdüreceği iddia edildi.

    İngiliz basınında yer alan haberde, teknik direktör Sam Allardyce ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından United ile prensipte anlaştığı kaydedildi.

    Haberde, DC United'ın bonservis için 12 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi.

    Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında forması giydikten sonra eski takımına geri dönmüştü.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.

    1. 10.5.2018 16:08
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