Rooney, ABD yolunda
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Wayne Rooney'nin kariyerini ABD'de sürdüreceği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, teknik direktör Sam Allardyce ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United ile prensipte anlaştığı kaydedildi.
Haberde, DC United'ın bonservis için 12 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi.
Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına geri dönmüştü.
Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.
- 10.5.2018 16:08
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İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu
Toplam 4
Yorum
salih yakinda diyecek ki oyle oldugunu bilmiyordum pismanim hata etmisim,
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İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu
Toplam 4
Yorum
kemal beyni yikanmis bir zavalli, belli ki bir sey bildigi yok, bu yasta da ne bilsin, bilse zaten kilometrelerce uzak kalirdi, kendine yazik etti
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Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA BULENT YILDIRIM FB'LI GS MACINDA, HUSEYIN GOKCEK FB'LI FB MACINDA , TFF BJK'YI BATIRDI BU SEZON SIRA GS'YA GELDI 2 HAFTA KALA.
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