Manchester United marka değerinde şampiyonluğunu korudu

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance, ''Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası'' çalışmasını yayımladı. Buna göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 376 milyon dolar oldu, ilk 10'da yer alan kulüplerin marka değeri 12 milyar 874 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılki listede ilk sırada yer alan Manchester United, 1 milyar 733 milyon dolarlık marka değerini yüzde 9 artışla 1 milyar 895 milyon dolara yükselterek bu yıl da "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Real Madrid 1 milyar 573 milyon dolarlık marka değeriyle ikinci, La Liga'da şampiyonluğu garantileyen Barcelona da 1 milyar 511 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı.



?İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, birer Fransız ve Alman takımı yer aldı.

Listede dördüncü sırayı yüzde 15'lik artışla değerini 1 milyar 406 milyon dolara çıkan Bayern Munich alırken, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City marka değerini yüzde 30 artırarak 1 milyar 331 milyon dolar ile 5'inci sıraya yerleşti.

Öte yandan Liverpool bu sene yüzde 33'lük değer artışı, 1 milyar 204 milyon dolar marka değeri ile 3 sıra yükselerek 6'ncı sırada kendini gösterirken, geçen senenin şampiyonu Chelsea 1 milyar 195 milyon dolara düşen marka değeriyle 3 sıra gerileyerek 7'nci oldu. Bu kulüpleri 8'inci sırada 1 milyar dolarlık marka değeri ile Arsenal, 9'uncu sırada 913 milyon dolarla Paris Saint-Germain, 10'uncu sırada da 764 milyon dolar ile Tottenham Hotspur izledi.



?EN BÜYÜK DEĞER ARTIŞI RASENBALLSPORT LEİPZİG'DE

Futbol kulüplerinin marka değerleri arasında en büyük değer artış oranını kaydeden kulüp, yüzde 140'lık yükselişle RasenBallsport Leipzig olurken, kulübün marka değeri 347 milyon dolara yükseldi.

Bu sene listeye 38'inci sıradan Lazio SpA, 39'uncu sıradan Brighton Hove Albion, 42'nci sıradan Celtic, 43'üncü sıradan Atalanta, 44'üncü sıradan Augsburg, 47'nci sıradan Huddersfield Town, 50'nci sıradan Mainz yeni girdi.

"TÜRK KULÜPLER SPONSORLUK KONUSUNDA ANALİTİK ÇALIŞMALI"

Brand Finance'in 2016'da yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45'inci sırada Fenerbahçe izlemişti.

Ancak 2017 ve 2018 araştırmalarında hiçbir Türk futbol kulübü 123 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamadı.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk futbol kulüplerinin değer oluşturan sponsorluk, kombine bilet satışları, maç ve yayın hasılatı gibi konularda daha analitik çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Süper ligin başka coğrafyalarda takip edilir hale gelmesiyle Türk kulüplerinin taraftar sayısının hem coğrafi hem de bağlılık açısından derinlik kazanabileceğini belirten İlgüner, kulüplerin bu sayede listede yer almalarının mümkün olabileceğini ifade etti.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 50 kulübü ve 2017, 2018 yılları marka değerleri (milyon dolar) şöyle: