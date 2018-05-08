Arsenal'da Koscielny en az 6 ay yok – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da Koscielny en az 6 ay yok

    Arsenal'da Koscielny en az 6 ay yok

    maçında sakatlanan Koscielny, 6 ay forma giyemeyecek.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

    Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in teknik direktörü , takımının ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sakatlanan Koscielny'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    Fransız futbolcunun sahalardan beklenenden uzun süre uzak kalacağını belirten Wenger, "Laurent, aşil tendonundan ameliyata alındı ve 6 aydan erken sahalara dönmesini beklemiyoruz. Morali çok bozuk." ifadelerini kullandı.

    Fransa Futbol Federasyonu, milli takımın önemli savunma oyuncuları arasında yer alan Koscielny'nin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacağını geçen hafta sonu duyurmuştu.

    1. 8.5.2018 12:24
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