Arsenal'da Koscielny en az 6 ay yok
Atletico Madrid maçında sakatlanan Koscielny, 6 ay forma giyemeyecek.
Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, takımının Atletico Madrid ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sakatlanan Koscielny'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Fransız futbolcunun sahalardan beklenenden uzun süre uzak kalacağını belirten Wenger, "Laurent, aşil tendonundan ameliyata alındı ve 6 aydan erken sahalara dönmesini beklemiyoruz. Morali çok bozuk." ifadelerini kullandı.
Fransa Futbol Federasyonu, milli takımın önemli savunma oyuncuları arasında yer alan Koscielny'nin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacağını geçen hafta sonu duyurmuştu.
- 8.5.2018 12:24
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Serdar Aziz Akhisar maçına yetişecek
Toplam 1
Yorum
kaya aman nazar değmesin çok iyi gidiyor.
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Ahmet Ağaoğlu "Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır"
Toplam 1
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ged 61 transfer yapıp avanta kapma peşinde koşan hoca ve yöneticiler olmazsa ve herkes işini trabzonspor için yaparsa olur allahın izniyle...
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 6
Yorum
abc yahu italya futbol federasyonu dünya kupasina gidemedik diye istifa ediyo, bizimki hala skandal kararlara imza atmaya devam ediyo.
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