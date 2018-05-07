Nabil Fekir Liverpool yolunda

Canal+'nın haberine göre İngiliz devi, Lyon'un yıldız oyuncusu Nabil Fekir için Fransız kulübüyle yaptığı görüşmeler sonrası iki kulüp yöneticileri anlaştı. Fekir için 66 milyon euro bonservis ödeyecek Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi. Lyon altyapısında yetişen ve adı daha önce birçok kulüple anılan Nabil Fekir, bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Fransız ekibinin formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Fekir, rakip fileleri 22 kez havalandırırken 8 de asist yaptı.





