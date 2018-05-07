Nabil Fekir Liverpool yolunda – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Nabil Fekir yolunda

    Nabil Fekir Liverpool yolunda

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'un, Lyon forması giyen Nabil Fekir için 66 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Canal+'nın haberine göre İngiliz devi, Lyon'un yıldız oyuncusu Nabil Fekir için Fransız kulübüyle yaptığı görüşmeler sonrası iki kulüp yöneticileri anlaştı. Fekir için 66 milyon euro bonservis ödeyecek 'un 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi. Lyon altyapısında yetişen ve adı daha önce birçok kulüple anılan Nabil Fekir, bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Fransız ekibinin formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Fekir, rakip fileleri 22 kez havalandırırken 8 de asist yaptı.


    1. 7.5.2018 12:03
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