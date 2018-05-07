Nabil Fekir Liverpool yolunda
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Lyon forması giyen Nabil Fekir için 66 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Canal+'nın haberine göre İngiliz devi, Lyon'un yıldız oyuncusu Nabil Fekir için Fransız kulübüyle yaptığı görüşmeler sonrası iki kulüp yöneticileri anlaştı. Fekir için 66 milyon euro bonservis ödeyecek Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi. Lyon altyapısında yetişen ve adı daha önce birçok kulüple anılan Nabil Fekir, bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Fransız ekibinin formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Fekir, rakip fileleri 22 kez havalandırırken 8 de asist yaptı.
- 7.5.2018 12:03
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
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tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
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N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
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Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
Nabil Fekir Liverpool yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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