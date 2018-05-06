Şampiyon Manchester City galip gelemedi
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ağırladığı Huddersfield ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ağırladığı Huddersfield ile 0-0 berabere kaldı.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City ile Huddersfield karşılaştı.
Şampiyonluğu daha önceden garantileyen Manchester City ile kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield, 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Manchester City bu sezon ligde sahasında ilk kez bir maçta gol atamadı. Ev sahibinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 67. dakikada Kevin De Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.
Birer maçları eksik Manchester City puanını 94'e çıkarırken, Huddersfield puanını 36'ya yükseltti.
- 6.5.2018 19:00
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
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Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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