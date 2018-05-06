Şampiyon Manchester City galip gelemedi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Şampiyon galip gelemedi

    Şampiyon Manchester City galip gelemedi

    'in 37. haftasında ağırladığı Huddersfield ile 0-0 berabere kaldı.

    'in 37. haftasında ağırladığı Huddersfield ile 0-0 berabere kaldı.

    Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City ile Huddersfield karşılaştı.

    Şampiyonluğu daha önceden garantileyen Manchester City ile kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield, 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

    Bu sonuçla Manchester City bu sezon ligde sahasında ilk kez bir maçta gol atamadı. Ev sahibinde Türk asıllı Alman futbolcu 67. dakikada Kevin De Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

    Birer maçları eksik Manchester City puanını 94'e çıkarırken, Huddersfield puanını 36'ya yükseltti.

    1. 6.5.2018 19:00
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