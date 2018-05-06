Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Chelsea ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 37. hafta maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud kaydetti.

Bu sonuçla bir maçı eksik Chelsea puanını 69'a çıkardı. Liverpool ise 72 puanda kaldı.