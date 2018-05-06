Chelsea Fc, Liverpool FC, Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Olivier Giroud, Muhammed Salah
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sahasında 'u tek golle geçti

    Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti

    'in öne çıkan maçında ağırladığı 'u 1-0 mağlup etti.

    'in öne çıkan maçında ağırladığı 'u 1-0 mağlup etti.

    Ligin 37. hafta maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

    Başkent 'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fransız futbolcu kaydetti.

    Bu sonuçla bir maçı eksik Chelsea puanını 69'a çıkardı. Liverpool ise 72 puanda kaldı.

    1. 6.5.2018 21:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN