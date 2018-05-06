İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Chelsea ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Chelsea ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Ligin 37. hafta maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fransız futbolcu Olivier Giroud kaydetti.
Bu sonuçla bir maçı eksik Chelsea puanını 69'a çıkardı. Liverpool ise 72 puanda kaldı.
- 6.5.2018 21:44
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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