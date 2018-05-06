Cardiff City yeniden Premier Lig'de

İngiltere Championship'i ikinci sırada bitiren Cardiff City, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.

Ligin 46. ve son haftasında Reading ile golsüz berabere kalan Galler ekibi, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dört yıl sonra Premier Lig'de yeniden mücadele etmeye hak kazandı.

Lider Wolverhampton Wanderers, nisan ayında Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Premier Lig'e yükselecek üçüncü takım Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

Ligde son üç sırada yer alan Barnsley, Burton Albion ve Sunderland bir alt lige düştü.