Cardiff City yeniden Premier Lig'de
İngiltere Championship'i ikinci sırada bitiren Cardiff City, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere Championship'i ikinci sırada bitiren Cardiff City, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.
Ligin 46. ve son haftasında Reading ile golsüz berabere kalan Galler ekibi, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dört yıl sonra Premier Lig'de yeniden mücadele etmeye hak kazandı.
Lider Wolverhampton Wanderers, nisan ayında Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.
Premier Lig'e yükselecek üçüncü takım Fulham, Aston Villa, Middlesbrough ve Derby County arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.
Ligde son üç sırada yer alan Barnsley, Burton Albion ve Sunderland bir alt lige düştü.
- 6.5.2018 17:40
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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