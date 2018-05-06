Cardiff City yeniden Premier Lig'de – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    yeniden 'de

    Cardiff City yeniden Premier Lig'de

    'i ikinci sırada bitiren , doğrudan 'e yükseldi.

    'i ikinci sırada bitiren , doğrudan 'e yükseldi.

    Ligin 46. ve son haftasında Reading ile golsüz berabere kalan Galler ekibi, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dört yıl sonra Premier Lig'de yeniden mücadele etmeye hak kazandı.

    Lider Wolverhampton Wanderers, nisan ayında Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.

    Premier Lig'e yükselecek üçüncü takım Fulham, , Middlesbrough ve Derby County arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

    Ligde son üç sırada yer alan Barnsley, Burton Albion ve Sunderland bir alt lige düştü.

    1. 6.5.2018 17:40
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