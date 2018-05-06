Arsene Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.
Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, Burnley'i konuk etti.
Ev sahibi Arsenal 14 ile 75. dakikalarda Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, 45+3. dakikada Alexandre Lacazette, 54. dakikada Sead Kolasinac ve 64. dakikada Alex Iwobi'nin attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 60'a çıkarırken, Burnley 54 puanda kaldı.
1996 yılında Arsenal'in başına geçen 68 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger, takımının başında Emirates Stadı'nda son kez bir maça çıktı. Fransız çalıştırıcı, 22 yıl başında bulunduğu Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.
Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
Öte yandan Arsenal taraftarları, üzerinde "Merci Arsene" (Teşekkürler Arsene) yazan tişörtlerle tribünde yer aldı.
- 6.5.2018 23:28
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
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Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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