Yaya Toure veda edecek
Teknik direktör Pep Guardialo 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda Menchester City’den ayrılacağı haberini doğruladı.
SON MAÇI BRİGHTON
Guardiola, Toure'nin Manchester City'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi. Guardiola, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
Yaya Toure veda edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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