Yaya Toure veda edecek – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    veda edecek

    Yaya Toure veda edecek

    Pep Guardialo 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda Menchester City’den ayrılacağı haberini doğruladı.

    ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor. Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen , 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

    SON MAÇI BRİGHTON
    Guardiola, Toure'nin 'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi. Guardiola, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.
    1. 5.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yaya Toure veda edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN