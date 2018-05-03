Çağlar Söyüncü Arsenal yolunda
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olacağını söyledi.
"Çağlar Söyüncü, Arsenal'le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi. Erce'yi, Barış Alıcı'yı ve Berke'yi Avrupa'ya satmak üzere görüşmeler yapıyoruz. 3'ünü birden satmayı düşünüyoruz. Yarın sabah Freiburg maçına gideceğim. Ardından Chelsea-Liverpool maçına geçeceğim. İkisine de futbolcu satacağım."
- 3.5.2018 11:49
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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