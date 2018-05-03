Çağlar Söyüncü Arsenal yolunda – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    yolunda

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a> <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> yolunda

    Altınordu Başkanı , Freiburg'da forma giyen 'nün 'e transfer olacağını söyledi.

    Altınordu Başkanı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

    ", 'le anlaşmak üzere. bizden genç takım bilgilerini istedi. Erce'yi, Barış Alıcı'yı ve Berke'yi Avrupa'ya satmak üzere görüşmeler yapıyoruz. 3'ünü birden satmayı düşünüyoruz. Yarın sabah Freiburg maçına gideceğim. Ardından Chelsea-Liverpool maçına geçeceğim. İkisine de futbolcu satacağım."

    1. 3.5.2018 11:49
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