Mohamed Salah ödüle doymuyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ödüle doymuyor

    Mohamed Salah ödüle doymuyor

    Salah İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu seçildi

    , İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin ardından İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından da yılın futbolcusu seçildi.

    Mısırlı futbolcu, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

    1. 1.5.2018 15:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mohamed Salah ödüle doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN