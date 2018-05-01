Mohamed Salah ödüle doymuyor
Salah İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu seçildi
Mohamed Salah, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'nin ardından İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından da yılın futbolcusu seçildi.
Mısırlı futbolcu, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
- 1.5.2018 15:35
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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