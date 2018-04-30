Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı

    Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı

    Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un beyni olarak tanımlanan, sağ kolu kişisel sebeplerden ötürü görevini bıraktı.

    Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Roma ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı.

    Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un uzun süredir yardımcılığını yapan , görevinden ayrıldı. Klopp, Roma'ya sağ kolundan yoksun gidecek.

    17 YILLIK BİRLİKTELİK
    Alman teknik adamla 17 yıl birlitke çalışan Buvac'ın kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığı ifade edildi.

    "KLOPP'UN BEYNİ"
    Jurgen Klopp'un 'beyni' ve 'gözü' olarak tanımlanan Buvac'ın ayrılığı Liverpool'lu taraftarlarda endişe yarattı.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 30.4.2018 12:18
    2. Güncelleme: 30.4.2018 12:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN