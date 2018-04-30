Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Roma ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un uzun süredir yardımcılığını yapan Zeljko Buvac, görevinden ayrıldı. Klopp, Roma'ya sağ kolundan yoksun gidecek.

17 YILLIK BİRLİKTELİK

Alman teknik adamla 17 yıl birlitke çalışan Buvac'ın kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığı ifade edildi.





"KLOPP'UN BEYNİ"

Jurgen Klopp'un 'beyni' ve 'gözü' olarak tanımlanan Buvac'ın ayrılığı Liverpool'lu taraftarlarda endişe yarattı.



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