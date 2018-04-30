Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un beyni olarak tanımlanan, sağ kolu Zeljko Buvac kişisel sebeplerden ötürü görevini bıraktı.
Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Roma ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un uzun süredir yardımcılığını yapan Zeljko Buvac, görevinden ayrıldı. Klopp, Roma'ya sağ kolundan yoksun gidecek.
17 YILLIK BİRLİKTELİK
Alman teknik adamla 17 yıl birlitke çalışan Buvac'ın kişisel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığı ifade edildi.
"KLOPP'UN BEYNİ"
Jurgen Klopp'un 'beyni' ve 'gözü' olarak tanımlanan Buvac'ın ayrılığı Liverpool'lu taraftarlarda endişe yarattı.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 30.4.2018 12:18
- Güncelleme: 30.4.2018 12:19
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
BJKli cevap neden sebeb olanlar gitsin en adili bu
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