Fellaini'den Beşiktaş'a kötü haber
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Fellaini, ile sözleşme yeniliyor

    Fellaini, Manchester United ile sözleşme yeniliyor

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, siyah beyazlıların gündeminde yer alan Belçikalı orta sahanın sözleşme uzatmaya çok yakın olduğunu belirtti.

    1. 30.4.2018 11:09
    2. Güncelleme: 30.4.2018 11:13
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