Fellaini, Manchester United ile sözleşme yeniliyor
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, siyah beyazlıların gündeminde yer alan Belçikalı orta sahanın sözleşme uzatmaya çok yakın olduğunu belirtti.
- 30.4.2018 11:09
- Güncelleme: 30.4.2018 11:13
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı!
Toplam 2
Yorum
Kontra Uğurcan'ın kumaşı iyi ama yediği gollere bakıyorum bazen atlayamıyor. Biraz daha kendini geliştirebilirse 15 yıl kale güvende.
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Şenol Güneş: "Üzgünüz"
Toplam 2
Yorum
halo evet hoca çok şey değerini yitirdi ama o çok şeyin arasında sende varsın malesef..fener maçlarında yaptığın hareketler yakışmadı sana hiç..
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 1
Yorum
halo aynı hareketi fenerli topçu yapsa kıyameti koparırdı bjk liler..
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