Manchester United Arsenal'i evinde 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'i evinde 2-1 mağlup etti

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a> <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'i evinde 2-1 mağlup etti

    'de sahasında 'i 90+1'de 'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

    Sezon sonu 'den ayrılaak olan 'e çıktığı son maçının önünde tarafından plaket takdim edildi.

    Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan , 16. dakikada 'nın golüyle karşısında 1-0 öne geçti. Pogba bu sezon ligde 7. golüne imza attı. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasında 1-0'lık skorla girildi.

    İkinci yarıya etkili başlayan konuk Arsenal, 51. dakikada 'ın golüyle eşitliği sağladı. Golde asist Granit Xhaka'dan geldi. 90+1'de 'nin golüyle karşılaşmada tekrar öne geçti ve skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu golle 2-1 sonuçlanırken 3 puanının sahibi ManU oldu.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 77'e yükseltirken, Arsenal ise 57 puanda kaldı.

    1. 29.4.2018 20:55
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