Sezon sonu Arsenal'den ayrılaak olan Arsene Wenger'e çıktığı son Old Trafford maçının önünde Sir Alex Ferguson tarafından plaket takdim edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan Manchester United, 16. dakikada Paul Pogba'nın golüyle Arsenal karşısında 1-0 öne geçti. Pogba bu sezon ligde 7. golüne imza attı. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasında 1-0'lık skorla girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk Arsenal, 51. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle eşitliği sağladı. Golde asist Granit Xhaka'dan geldi. Manchester United 90+1'de Marouane Fellaini'nin golüyle karşılaşmada tekrar öne geçti ve skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu golle 2-1 sonuçlanırken 3 puanının sahibi ManU oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 77'e yükseltirken, Arsenal ise 57 puanda kaldı.