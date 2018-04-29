Manchester United Arsenal'i evinde 2-1 mağlup etti
Premier Lig'de Manchester United sahasında Arsenal'i 90+1'de Marouane Fellaini'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.
Sezon sonu Arsenal'den ayrılaak olan Arsene Wenger'e çıktığı son Old Trafford maçının önünde Sir Alex Ferguson tarafından plaket takdim edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan Manchester United, 16. dakikada Paul Pogba'nın golüyle Arsenal karşısında 1-0 öne geçti. Pogba bu sezon ligde 7. golüne imza attı. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasında 1-0'lık skorla girildi.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk Arsenal, 51. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle eşitliği sağladı. Golde asist Granit Xhaka'dan geldi. Manchester United 90+1'de Marouane Fellaini'nin golüyle karşılaşmada tekrar öne geçti ve skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu golle 2-1 sonuçlanırken 3 puanının sahibi ManU oldu.
Bu sonuçla Manchester United puanını 77'e yükseltirken, Arsenal ise 57 puanda kaldı.
- 29.4.2018 20:55
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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