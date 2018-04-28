Salah sustu, Liverpool kazanamadı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Salah sustu, kazanamadı

    Salah sustu, Liverpool kazanamadı

    Ligin 36. haftasının açılış maçında , konuk ettiği Stoke City ile golsüz berabere kaldı

    İngiltere ekiplerinden , konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kaldı.

    Ligin 36. haftasının açılış maçında Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City'yi Anfield Stadı'nda konuk etti.

    Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    Bu sonuçla iki takım da haftayı birer puanla kapadı. Liverpool maç fazlası ve 72 puanla ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Stoke City ise 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

    Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 90 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede ağları sarsamadı ve 1992 yılında kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarındaki gol rekorunu kırma şansını kullanamadı.

    Bu sezon ligde 31 golle krallık yarışında zirvede yer alan Mısırlı yıldız, bir sezonda en fazla gol atma rekorunu ve ile paylaşıyor.

    1. 28.4.2018 17:01
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