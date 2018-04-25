Wenger'in emeklilik niyeti yok – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Wenger'in emeklilik niyeti yok

    Wenger'in emeklilik niyeti yok

    İngiltere takımlarından 'i çalıştıran , 22 yıldır görev aldığı kulüpten sezon sonunda ayrılması sonrası teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmediğini söyledi.

    Wenger, yarın 'in 'i ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi Emirates Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulüpten ayrıldıktan sonra ne planladığına ilişkin, "Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    1996'dan bu yana başkent ekibinde görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, beş gün önce yaptığı görevden ayrılma açıklamasının zamanlamasını kendinin belirlemediğini belirtti.

    Londra ekibiyle 'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, 'nı da 7 kez kazandı.

    1. 25.4.2018 16:15
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