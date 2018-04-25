Oxlade-Chamberlain sezonu kapadı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    sezonu kapadı

    <a href="/index/oxlade-chamberlain?id=ed27e8db-c8f7-4d13-b666-60c6434ac9e1" class="" rel="tag">Oxlade-Chamberlain</a> sezonu kapadı

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün Roma ile oynadıkları maçta sakatlanan Liverpoollu futbolcu Alex 'in sezonu kapadığı ve 2018 'nda da forma giyemeyeceği bildirildi.

    Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 5-2 kazandıkları karşılaşmanın 15. dakikasında ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sezonu kapadığı kaydedildi.

    Açıklamada, İngiltere 'nın orta sahasında da görev yapan futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 'nda forma giyemeyeceği, konuyla ilgili milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in bilgilendirildiği paylaşıldı.

    İngiliz futbolcu, sezon öncesinde Arsenal'dan 35 milyon sterlin bonservisle Liverpool'a transfer olmuştu.

    1. 25.4.2018 21:15
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