Dünya Muhammed Salah'ı konuşuyor

İngiliz gazetesi Guardian'da, karşılaşmayı 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Mısırlı yıldızın takımını taşıdığı belirtilerek, "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, Liverpool'u sürüklemeye devam ediyor. Salah, eski takımının defansını tek başına geçerek maçı aldı. Roma, Salah'ın oyundan çıkmasının ardından kendine gelerek iki gol bulabildi." ifadeleri kullanıldı.

Mısırlı yıldızdan övgüyle bahseden Daily Mail'de, "Salah Şov" başlığıyla verilen haberde, "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz yayın kurumu BBC'de ise , toplam 10 kez ağları sarsan Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılarak, "Roma karşısında Liverpool'un oyunu kontrolü altına almasını sağlayan, Salah'ın süper performansı oldu." manşeti kullanıldı.

İtalya basınında, Romalı oyuncuların Salah'ı maç boyunca tutmayı başaramadığını ve bunun sonucunda 5 gol yediği yazıldı.

La Repubblica, Liverpool'da bu sezon Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane üçlüsünün toplamda 88 gole ulaştığı anımsatılarak, "Harika üçlü, Anfield Stadı'nda Di Francesco'nun takımını bozguna uğrattı." manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.

İspanyol El Pais gazetesinde, "Liverpool'un Roma galibiyetinde Salah, Altın Top'a göz kırptı" başlığıyla sunulan haberde, 25 yaşındaki yıldızın üstün performansı, "Bu sezon tüm kulvarlarda 43 gole ulaşarak etki alanını genişleten Mısırlı oyuncunun önlenemez dalgası, İtalya takımının ağlarında 2 gol ve 2 asistle sonuçlandı." ifadeleriyle anlatıldı.

Fransız El Monde gazetesinde, Salah'ın her geçen gün performansını yükseltmeye devam ettiği vurgulanarak, "Liverpool'un Müslüman yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı tek başına yıkarak Liverpool taraftarları ve Arap dünyasındaki popülaritesini perçinledi." ifadeleri kullanıldı.

Çin basınından China Daily'in haberinde ise, Salah'ın eski takımı Roma'ya attığı gollerden sonra sevinç gösterisi yapmadığı vurgulanarak, "Gollerinden sonra sadece yere bakarak ellerini havaya kaldırdı. Mükemmel golleri için özür diler gibiydi. Ne kadar vefakar olduğunu da gösterdi." şeklinde görüş belirtildi.

ABD basınından New York Times gazetesinde, Mısırlı yıldızın Liverpool'un hücum gücünü büyük oranda artırdığı kaydedilerek, "Bu sezon Liverpool'a karşı oynanan tüm takımlar Muhammed Salah'ın gazabına uğradı. Son kurban ise Roma oldu." değerlendirmesi yapıldı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM SALAH

Salah'ın Roma maçındaki performansı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Salah'ın performansını ateş simgesiyle tasvir etti.

Gallerli eski futbolcu Robbie Savage, "Bu sezon Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Salah'a vermeleri gerekiyor.", eski İngiliz futbolculardan Gary Lineker "Muhammed, harikasın.", Steve McManaman ise, "Onun için parkta gezmek kadar kolaydı. Performansından çok etkilendim. Kesinlikle İnanılmaz." mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.