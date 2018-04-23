İngiltere'de yılın futbolcusu Muhammed Salah – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de yılın futbolcusu Muhammed Salah

    İngiltere'de yılın futbolcusu Muhammed Salah

    Profesyonel Futbolcular Birliği () tarafından verilen 'de yılın oyuncusu ödülünü, 'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

    PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Salah, 'den Kevin De Bruyne, , , Tottenham'dan ve 'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.

    İngiltere Premier Lig'in 38 hafta süren sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, ve 'in paylaştığı rekora, sezonun bitimine 3 hafta kala ortak olan Salah, ödülü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

    Yılın genç futbolcusu ise Manchester City'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane oldu.

    1. 23.4.2018 09:15
    2. Güncelleme: 23.4.2018 10:17
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