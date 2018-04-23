Chelsea kupada finale çıktı
Southampton'ı 2-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.
Southampton'ı 2-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.
Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Olivier Giroud'nun 46 ve Alvaro Morata'nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdı
Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.
- 22.4.2018 19:28
- Güncelleme: 23.4.2018 02:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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