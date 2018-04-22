Chelsea kupada finale çıktı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    kupada finale çıktı

    Chelsea kupada finale çıktı

    Southampton'ı 2-0 yenen , 'nda (FA Cup) finale yükseldi.

    Southampton'ı 2-0 yenen , 'nda (FA Cup) finale yükseldi.

    Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    'nun 46 ve Alvaro Morata'nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdı

    Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında 'ın rakibi oldu.

    1. 22.4.2018 19:28
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