Liverpool skoru koruyamadı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    skoru koruyamadı

    Liverpool skoru koruyamadı

    ’un yıldız futbolcusu , deplasmanında attığı golle ligdeki 31. golünü kaydetmiş oldu.

    'in 34. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği ile 2-2 berabere kalırken, kırmızılıların yıldız golcüsü Salah, bu mücadelede de gollerine devam etti. Mısırlı golcü, mücadelenin 72. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 31. sayısına ulaşmış oldu. Başarılı futbolcu, kırmızılı forma ile 48 resmi maçta da 43. kez ağları sarstı.

    Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan İngiltere'nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan , forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.
    1. 21.4.2018 16:30
    2. Güncelleme: 21.4.2018 16:32
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