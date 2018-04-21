Liverpool skoru koruyamadı
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, West Bromwich deplasmanında attığı golle ligdeki 31. golünü kaydetmiş oldu.
Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan İngiltere'nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan Mohamed Salah, forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.
- 21.4.2018 16:30
- Güncelleme: 21.4.2018 16:32
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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