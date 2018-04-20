Resmi açıklama geldi! Sezon sonu bırakıyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Resmi açıklama geldi! Sezon sonu bırakıyor

    Resmi açıklama geldi! Sezon sonu bırakıyor

    Arsenal Kulübü, sezon sonunda ile yolların ayrılacağını duyurdu.

    ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran , sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

    Başkent ekibinde 1 Ekim 1996 tarihinden bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etti.

    Arsenal'de unutulmaz yıllar geçirdiğini belirten Wenger, kulübün çalışanlarına, futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.

    Londra ekibiyle Premier Lig'de üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

    Premier Lig'de altıncı sırada yer alan Wenger yönetimindeki Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkma başarısını gösterdi.


    1. 20.4.2018 11:58
    2. Güncelleme: 20.4.2018 12:15
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