Resmi açıklama geldi! Sezon sonu bırakıyor
Arsenal Kulübü, sezon sonunda Arsene Wenger ile yolların ayrılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Başkent ekibinde 1 Ekim 1996 tarihinden bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etti.
Arsenal'de unutulmaz yıllar geçirdiğini belirten Wenger, kulübün çalışanlarına, futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.
Londra ekibiyle Premier Lig'de üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
Premier Lig'de altıncı sırada yer alan Wenger yönetimindeki Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
- 20.4.2018 11:58
- Güncelleme: 20.4.2018 12:15
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Resmi açıklama geldi! Sezon sonu bırakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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