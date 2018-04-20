Klopp'tan flaş karar: 1 yıl ara vereceğim
Liverpool menajeri Jurgen Klopp gelecek planlarını anlattı. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe 1 yıl ara vereceğini söyleyen Klopp Bayern Münih'ten ise teklif almadığını dile getirdi
Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından futbola 1 yıl ara vereceğini dile getiren Klopp birçok teknik adamdan daha erken emekli olacağını da söyledi. İlerleyen yaşlarına karşın hala çalışmaya devam eden teknik adamlara büyük saygı duyduğunu dile getiren Klopp; "Ancak ben yedek kulübesinde ölmek istemiyorum. Liverpool'daki görevim bittiğinde 1 yıl tatil yapacağım konusunda aileme söz verdim. Sonrasında ne olacağına ise bakacağız" dedi.
Bavyera ekibinin kendisiyle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Klopp; "Çalıştırdığım hiçbir takımda sözleşmeme herhangi bir ayrılık maddesi koydurmadım... Bayern yönetimi hem böyle bir maddenin olmayışı hem de Liverpool'da mutlu olduğumu bildiğinden,, benimle hiç temasa geçmedi" diye konuştu.
- 20.4.2018 19:26
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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