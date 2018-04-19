Alonso'ya üç maç ceza – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Alonso'ya üç maç ceza

    Alonso'ya üç maç ceza

    ekiplerinden 'de forma giyen Marcos Alonso, üç maç men cezası aldı.

    İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ligde cumartesi günü oynanan Southampton maçında rakibi Shane Long'a yaptığı sert faul nedeniyle 27 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 maç ceza verdi.

    Alonso, başkent temsilcisinin ligde Burnley ve Swansea City, Federasyon Kupası yarı finalinde de Southampton ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

    , 2-0 geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti.

    1. 19.4.2018 13:57
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