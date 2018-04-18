Ferguson'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ferguson'dan 'a övgü dolu sözler

    Ferguson'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler

     takımlarından Everton'da forma giyen Milli futbolcu , A takım koçu 'dan övgü dolu sözler aldı.

    Everton internet sitesine konuşan Ferguson, " gerçek bir bitirici. Bence artık 'de kendisine yer buldu. 'tayken devre arası olmuştu, o yüzden bize hazır gelmedi. Ancak burada çok sıkı çalıştı. Premier Lig'de kendinize yer bulmak zordur ancak Cenk bunu attığı gollerle başardı. Gollerin devamını gelmesini umuyoruz" dedi.

    CENK: "BANA HEP İNANDI"
    Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 'un kendisine çok yardımcı olduğunu belirtmiş ve "Duncan bana her zaman . Oynamadığım zamanlarda bile yanımda oldu, bana destek verdi." sözlerini kullanmıştı.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ferguson'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN