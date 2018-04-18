Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket... – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket...

    Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket...

    Milli futbolcu 'un forma giydiği Everton Kulübü, bir grup taraftarına 'ın performansını değerlendirmesi için anket gönderdi.

    ekiplerinden Everton'da, 'ın geleceği belirsizliğini korurken, kulüp yönetiminde konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

    İngiliz ekibinin yöneticileri, 'ın performansını 0-10 arası puanlandırma sistemiyle değerlendirmesi için bir grup taraftarına anket gönderdi.

    "Menajere ve teknik ekibe duyulan güvenin seviyesi" konulu anket sonrası İngiliz basını Sam Allardeyce'ın koltuğunun sallantıda olduğunu, tecrübeli çalıştırıcının yerine ise Marco Silva'nın düşünüldüğünü yazdı.

    1. 18.4.2018 16:56
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