Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, teknik direktör Sam Allardyce'ın geleceği belirsizliğini korurken, kulüp yönetiminde konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

İngiliz ekibinin yöneticileri, Sam Allardyce'ın performansını 0-10 arası puanlandırma sistemiyle değerlendirmesi için bir grup taraftarına anket gönderdi.

"Menajere ve teknik ekibe duyulan güvenin seviyesi" konulu anket sonrası İngiliz basını Sam Allardeyce'ın koltuğunun sallantıda olduğunu, tecrübeli çalıştırıcının yerine ise Marco Silva'nın düşünüldüğünü yazdı.