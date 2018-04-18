Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket...
Milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton Kulübü, bir grup taraftarına teknik direktör Sam Allardyce'ın performansını değerlendirmesi için anket gönderdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, teknik direktör Sam Allardyce'ın geleceği belirsizliğini korurken, kulüp yönetiminde konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.
İngiliz ekibinin yöneticileri, Sam Allardyce'ın performansını 0-10 arası puanlandırma sistemiyle değerlendirmesi için bir grup taraftarına anket gönderdi.
"Menajere ve teknik ekibe duyulan güvenin seviyesi" konulu anket sonrası İngiliz basını Sam Allardeyce'ın koltuğunun sallantıda olduğunu, tecrübeli çalıştırıcının yerine ise Marco Silva'nın düşünüldüğünü yazdı.
- 18.4.2018 16:56
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Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!..
Toplam 7
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TS61 Saçmalamayın bu çocuk 30 milyonu euroyu çok rahat görür.
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Düğüm kolay çözülmez
Toplam 2
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Kartalım Biz şampiyonluğu Başakşehirle oynadığımız maçta bıraktık. Şampiyon olmamız için rakiplerin puan kaybını beklemek de son haftalarda mucize!!
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 7
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ELİNİ ÇABUK TUT GS ASLAN PENÇESİ 1905 : YÜZDE BİN GÖRÜŞÜNÜZE KATILIYORUZ. GS TALİPSE ELİNİ ÇABUK TUTMASI LAZIM.
Allardyce'a şok! Everton'dan ilginç hareket... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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