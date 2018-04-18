Agüero sezonu kapattı
Dizinden operasyon geçiren Arjantinli futbolcunun bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun uzun süredir kendisini rahatsız eden sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçirdiği ve ligin kalan haftalarında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.
Ligde en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu.
Manchester City, geçen hafta en yakın takipçisi Manchester United'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantilemişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 kez rakip fileleri havalandıran Agüero, 199 golle de kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyor.
İngiliz basını, Arjantinli futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar hazır olacağını yazdı.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:59
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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