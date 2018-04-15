Salah’ın rakibi Bruyne
Liverpool formasıyla ligde 29 gol atarak ortalığı kasıp kavuran Muhammed Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu adayları arasına girdi. Mısırlı yıldız; De Bruyne, Leroy Sane David Silva, Harry Kane gibi isimlerle ödül için mücadele verecek.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Salah’ın rakibi Bruyne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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