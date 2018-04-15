Salah’ın rakibi Bruyne – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Salah’ın rakibi Bruyne

    Salah’ın rakibi Bruyne
    formasıyla ligde 29 gol atarak ortalığı kasıp kavuran Muhammed Salah, 'de yılın futbolcusu adayları arasına girdi. Mısırlı yıldız; De Bruyne, Leroy Sane , gibi isimlerle ödül için mücadele verecek.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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