Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü
Premier Lig'in 34. haftasında, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde City'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool 7. dakikada Sadio Mane ile golü buldu ve ilk yarı bu golle 1-0 sonuçlandı. Bu arada Premier Lig'de 44 gole ulaşan Mane, 43 gollü Demba Ba'yı geçerek en golcü Senegalli futbolcu unvanını ele geçirdi.
İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren Liverpool, Premier Lig'de yılın futbolcusu adayı olan Mohamed Salah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Öte yandan bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran Salah, Chelsea'de 29 gol atan Drogba'yı geçti ve Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu oldu.
Maçta son sözü 90. dakikada Roberto Firmino söyledi ve skoru 3-0 olarak belirledi.
Bu sonuçla Liverpool puanını 70'e yükseltirken, Bournemouth 38 puanda aldı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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