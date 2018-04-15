Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti
Manchester United'ın kendi sahasında West Bromwich Albion'a 1-0 kaybetmesiyle Manchester City, Premier League'de şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig'de 2'nci sıradaki Manchester United'in West Bromwich'e yenilmesinin ardından Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti.
Premier Lig'in 33'üncü haftasında dün Tottenham'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 16'ya yükselten Manchester City, United'in sahasında son sıradaki West Bromwich'e mağlup olmasının ardından bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Pep Guardiola yönetiminde şampiyon olan Manchester ekibi, tarihindeki 5'inci şampiyonluğuna ulaşırken, son 6 sezonda da 3'üncü kez kupanın sahibi oldu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:41
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Yorum
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aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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