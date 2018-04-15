Cenk Tosun, Swansea City maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı!

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Everton, Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.

CENK BU KEZ ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKARTTI

Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, takımına bu kez savunmada yardımcı oldu. Milli oyuncu, mücadelenin 22. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda altıpasın hemen önünden çekilen şuta çizgi üzerinde kafayla müdahele etti ve topun ağlara gitmesini önledi.

Cenk bu kez 70. dakikada sahne aldı ve bir kez daha topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak golü önledi.



10 MAÇTA 4 GOL

Cenk'in şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 10 maçta ise 4 golü bulunuyor.



