Cenk Tosun, Swansea City maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı!
Everton'da gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, bu kez savunmada yıldızlaştı.
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Everton, Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.
CENK BU KEZ ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKARTTI
Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, takımına bu kez savunmada yardımcı oldu. Milli oyuncu, mücadelenin 22. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda altıpasın hemen önünden çekilen şuta çizgi üzerinde kafayla müdahele etti ve topun ağlara gitmesini önledi.
Cenk bu kez 70. dakikada sahne aldı ve bir kez daha topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak golü önledi.
10 MAÇTA 4 GOL
Cenk'in şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 10 maçta ise 4 golü bulunuyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Cenk Tosun, Swansea City maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.