Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü
Premier Lig'in 34. haftasında, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde City'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool 7. dakikada Sadio Mane ile golü buldu ve ilk yarı bu golle 1-0 sonuçlandı. Bu arada Premier Lig'de 44 gole ulaşan Mane, 43 gollü Demba Ba'yı geçerek en golcü Senegalli futbolcu unvanını ele geçirdi.
İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren Liverpool, Premier Lig'de yılın futbolcusu adayı olan Mohamed Salah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Öte yandan bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran Salah, Chelsea'de 29 gol atan Drogba'yı geçti ve Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu oldu.
Maçta son sözü 90. dakikada Roberto Firmino söyledi ve skoru 3-0 olarak belirledi.
Bu sonuçla Liverpool puanını 70'e yükseltirken, Bournemouth 38 puanda aldı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:52
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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