Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü

    Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü

    'in 34. haftasında, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde City'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran , sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan 7. dakikada ile golü buldu ve ilk yarı bu golle 1-0 sonuçlandı. Bu arada 'de 44 gole ulaşan Mane, 43 gollü 'yı geçerek en golcü Senegalli futbolcu unvanını ele geçirdi.

    İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren , 'de yılın futbolcusu adayı olan Mohamed Salah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Öte yandan bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran Salah, 'de 29 gol atan Drogba'yı geçti ve 'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu oldu.

    Maçta son sözü 90. dakikada Roberto Firmino söyledi ve skoru 3-0 olarak belirledi.

    Bu sonuçla puanını 70'e yükseltirken, Bournemouth 38 puanda aldı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mohammed Salah, Drogba'nın rekorunu Anfield'a gömdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN