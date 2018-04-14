Chelsea, Giroud ile güldü – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Giroud ile güldü

    Chelsea, Giroud ile güldü

    'de Southampton deplasmanında 2-0 geriye düşen , Giroud (2) ve Hazard'ın golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı

    'in 34. hafta maçında deplasmanda Southampton'ı 3-2 yendi.

    Southampton kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Dusan Tadic ve 60. dakikada Jan Bednarek ile 2-0 öne geçti. Chelsea'de, 61. dakikada Fransız futbolcu , Alvaro Morata'nın yerine oyuna girdi.

    Chelsea, 70 ve 78. dakikalarda Giroud, 75. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı.

    Son şampiyon Chelsea bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Southampton ise 28 puanda kaldı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:52
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