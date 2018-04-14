Cenk Tosun, Swansea City maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı!

    Cenk Tosun, Swansea City maçında topu 2 kez çizgi üzerinden çıkarttı!

    Everton'da gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken , bu kez savunmada yıldızlaştı.

    'in 33. hafta maçında Everton, ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.

    CENK BU KEZ ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKARTTI
    Maça ilk 11'de başlayan , takımına bu kez savunmada yardımcı oldu. Milli oyuncu, mücadelenin 22. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda altıpasın hemen önünden çekilen şuta çizgi üzerinde kafayla müdahele etti ve topun ağlara gitmesini önledi.

    Cenk bu kez 70. dakikada sahne aldı ve bir kez daha topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak golü önledi.

    10 MAÇTA 4 GOL
    Cenk'in şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 10 maçta ise 4 golü bulunuyor.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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