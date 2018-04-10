Emre Can'dan kötü haber! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'dan kötü haber!

    Emre Can'dan kötü haber!

    ekiplerinden 'un Türk asıllı futbolcusu sezonu kapattı.

    ekiplerinden 'a, yıldız orta saha oyuncusu 'dan kötü haber geldi. Menajer Jurgen Klopp, Emre Can'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Bu sezon Liverpool formasını 33 kez giyen Emre Can, Premier Lig'de Watford ile oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanmıştı. Liverpool taraftarının, 24 yaşındaki oyuncuyu bir daha kırmızı formayla izleyip izleyemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

    Zira sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Can, yönetimin yeni kontrat teklifini geri çevirmişti. Emre Can ile başta olmak üzere birçok büyük kulüp yakından ilgileniyor.(beIN Sports)

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
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