Emre Can'dan kötü haber!
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Türk asıllı futbolcusu Emre Can sezonu kapattı.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a, yıldız orta saha oyuncusu Emre Can'dan kötü haber geldi. Menajer Jurgen Klopp, Emre Can'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bu sezon Liverpool formasını 33 kez giyen Emre Can, Premier Lig'de Watford ile oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanmıştı. Liverpool taraftarının, 24 yaşındaki oyuncuyu bir daha kırmızı formayla izleyip izleyemeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Zira sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Can, yönetimin yeni kontrat teklifini geri çevirmişti. Emre Can ile başta Juventus olmak üzere birçok büyük kulüp yakından ilgileniyor.(beIN Sports)
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:21
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Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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