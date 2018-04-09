Premier Lig'de mart ayının futbolcusu Salah – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de mart ayının futbolcusu Salah

    Premier Lig'de mart ayının futbolcusu Salah

    İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, mart ayının oyuncusu seçildi.

    Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (PFA) yapılan açıklamada, 'de mart ayında oynadığı 4 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan Salah'ın taraftarlar tarafından yüzde 80 oyla birinci seçildiği belirtildi.

    Diğer adaylardan Tottenham forması giyen Dele Alli oyların yüzde 5'ini, Jan Vertonghen, Son Heung-min ve 'den Leroy Sane yüzde 4'ünü, Manchester ekibinden ise yüzde 3'ünü aldı.

    Salah, bu sezon kasım, aralık ve şubat aylarından sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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