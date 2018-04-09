Aubameyang atmaya devam ediyor
Premier Lig'de herhangi bir iddiası kalmayan Arsenal, Southampton'ı Welbeck (2) ve Aubameyang'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.
Emirates'teki maçta ilk gol sürpriz bir şekilde konuk takımdan geldi. 17. dakikada Mustafi'nin büyük hatasında Long Southampton'ı öne geçirdi. 28'de Aubameyang, bu sezonki 6. Arsenal golünü attı ve skoru dengeledi. İlk golün asistini yapan Welbeck, devrenin sonunda skoru 2-1'e getirdi.
Arsenal kontrolü elinde bulundurmasına rağmen 72. dakikada Austin'e engel olamadı ve bir kez daha maça beraberlik geldi: 2-2.
Ancak maçın yıldızı Welbeck kafayla 78'de skoru 3-2 olarak ilan etti. Arsenal böylece 54 puana yükseldi ve 6. sıradaki yerini korudu. Southampton ise 28 puanda kaldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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