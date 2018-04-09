Aubameyang atmaya devam ediyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aubameyang atmaya devam ediyor

    Aubameyang atmaya devam ediyor

    Premier Lig'de herhangi bir iddiası kalmayan Arsenal, Southampton'ı Welbeck (2) ve Aubameyang'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.

    Emirates'teki maçta ilk gol sürpriz bir şekilde konuk takımdan geldi. 17. dakikada Mustafi'nin büyük hatasında Long Southampton'ı öne geçirdi. 28'de Aubameyang, bu sezonki 6. Arsenal golünü attı ve skoru dengeledi. İlk golün asistini yapan Welbeck, devrenin sonunda skoru 2-1'e getirdi.

    Arsenal kontrolü elinde bulundurmasına rağmen 72. dakikada Austin'e engel olamadı ve bir kez daha maça beraberlik geldi: 2-2.

    Ancak maçın yıldızı Welbeck kafayla 78'de skoru 3-2 olarak ilan etti. Arsenal böylece 54 puana yükseldi ve 6. sıradaki yerini korudu. Southampton ise 28 puanda kaldı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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