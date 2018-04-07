Guardiola'dan itiraf! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Guardiola'dan itiraf!

    Guardiola'dan itiraf!

    Bugün oynacak Manchester derbisinde eğer galibiyet alırsa şampiyonluğa ulaşacak olan Manchester City takımının antrenörü Pep Guardiola, basın mensuplarına ilginç açıklamalarda bulundu.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:56
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