Derbinin kazananı Manchester United
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide Manchester United'a 3-2 yenildi.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
-
"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
-
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
-
İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Derbinin kazananı Manchester United haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.