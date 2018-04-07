Cenk: "Gerçek Evertonlı olmak istiyorum."

Everton formasıyla son 4 maçında 4 gol atan Milli golcümüze İngiliz medyasının yoğun ilgisi devam ediyor. Bugün oynanacak büyük derbi mücadelesi öncesi Cenk'in derbi ve Everton süreci hakkındaki görüşleri soruldu.

"Gol atarak gerçek Evertonlı olmak istiyorum."

Liverpool derbisini değerlendiren Cenk: "Bu oyunları televizyonda izlerdim, o yüzden, oyunun etkisini ve anlamını bilirim. Ancak buraya geldiğimden bu anlamı daha iyi kavradım. Her zaman şehirde Everton taraftarlarına rastlıyorum. Benden bir fotoğraf istiyorlar ve her zaman söyledikleri son şey Liverpool'a karşı gol atmalısın oluyor. Ben de gol atarak gerçek Evertonlı olmak istiyorum."

"Everton'a gelerek çok doğru bir karar verdim."

Asla, buraya gelerek yanlış bir seçim yaptığımı hiç düşünmedim. Her zaman kendime inanıyorum. Geldiğimde sahip olduğum tek dezavantaj, gelmeden önce 10 günlük bir antreman arası vermemdi. Bu konuda benim yaptığım ekstra çalışmalar ve Dubai'de geçirdiğimiz eğitim kampı bana gerçekten yardımcı oldu. O zamandan beri çok geliştiğimi hissediyorum ve taraftarlarla çok özel bir bağ geliştirdim. Onları seviyorum ve bence onlar da beni seviyorlar.

"İstanbul'da taraftarlar çok tutkulu ve gürültülü."

İstanbul'da taraftarlar takımlarına her şeylerini verirler. Büyük maçlarda bütün şehirde yaşam durur. Ayrıca çok gürültülerdir de. Pek çok kez desibel rekorları kırıldı. Leipzig maçında Timo Werner gürültüden dolayı maçı yarıda bırakmıştı. Balotelli ise 2015'de Liverpool maçından sonra hala kulaklarım duymuyor diye şikayet ediyordu.

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