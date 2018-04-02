Eski oyuncusu, Pep'in antremanlarını anlattı!
Nac Breda'da kiralık olarak bulunan Manchester City'nin oyuncusu Thierry Ambrose, Guardiola'nın antreman sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Pep için olay topa sahip olmak ve daha fazla sahip olmaktır" diyen Fransız oyuncu, antremanlarda kimi zaman çok uzun süreler boyunca bu konunun üzerine çalıştıklarını belirtti. "Biri antremanda basit bir top kaybı yaptığında, Pep hemen antremanı durdurur. 10 dakika boyunca pasın nasıl olması gerektiği hakkında konuşur. 10 dakikalık bu aradan sonra bir daha asla top kaybı yapmak istemezsiniz" şeklinde konuştu.
11 kişinin geriden oyun kurarak hep birlikte hareket etmesinin çok keyifli bir futbol olduğunu söyleyen Ambrose, İspanyol hocanın göreve geldikten sonra bütün altyapı takımlarının sistemini değiştirdiğini ve artık bütün takımların A takımın sistemiyle antreman yaptığını açıkladı.
fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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